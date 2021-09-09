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Gaziantep'te korkunç kaza! Direğe çarptı kağıt gibi ikiye katlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te korkunç kaza! Direğe çarptı kağıt gibi ikiye katlandı

GAZİANTEP'te kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesinde Kalyon Stadyumu ile adliye arasındaki Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer A. (23) idaresindeki 27 RU 598 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, stadyum istikametinden adliye istikametine seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğine çarpan araç bir anda kağıt gibi ikiye katlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu araçta sıkışan ve çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü Ömer A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


İki gün önce feci bir kazaya karışmış
Öte yandan meydana gelen kaza sonucu aydınlatma direğine çarparak ikiye katlanan ve hurdaya dönen araçla aynı marka araçlarla son günlerde yaşanan kazalar dikkat çekti. Güvenlik açısından sorgulanan araç ile aynı marka bir başka araç da Gaziantep'te iki gün önce feci bir kazaya karışmış ve araç ikiye bölünmüştü. Kaza sonucu araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken diğer 2 kişi ise ağır yaralanmıştı.

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