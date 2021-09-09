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Dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates ünlü otel zincirini satın alıyor

Dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates ünlü otel zincirini satın alıyor

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın zengin kişilerinden Bill Gates, Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal'ın Four Seasons otelleri hisselerinin yarısını satın almak üzerine anlaşma sağladı.

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129 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5’inci kişisi olan Bill Gates, Four Seasons otellerinin kontrol hissesini satın almak üzere Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal ile anlaştı.

Bill Gates’in kurucusu olduğu Microsoft’un yatırım şirketi Cascade Investment’ın Four Seasons Hotel ve Resort’un 10 milyar dolar değer üzerinden kontrol hissesini satın alacağı açıklandı.

2.21 milyar dolar ödeyecek

Anlaşma çerçevesinde Cascade Investment, Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal'ın sahibi olduğu Kingdom Holding'in oteller üzerindeki yüzde 47,5'lik hissenin yarısı olan yüzde 23,75'lik hissesi için 2,21 milyar dolar ödeyecek.

Satın almanın tamamlanmasının ardından Four Seasons’daki payını 71,25’e çıkaracak olan Cascade Investment, böylece otel zincirinin kontrolünü çoğunluk hisse ile ele geçirmiş olacak.

Otel zincirinden yapılan açıklamada, Prens Alwaleed bin Talal'ın Kingdom Holding Co aracılığıyla kalan otel hisselerine sahip olmaya devam edeceğini söyledi.

Otellerinin 850 milyon dolarlık borcu olduğu ve Four Seasons şirketinin kurucusu ve başkanı Isadore Sharp'ın Triples Holdings aracılığıyla sahibi olduğu yüzde 5 hissesin elinde tutacağı aktarıldı.

1960 yılında kurulan Four Seasons şirketi halihazırda 47 ülkede faaliyetlerini sürdürürken, 121 otel ve tatil köyü ve 46 konutun yönetimini sağlıyor.

Ünlü markanın Türkiye’de de işletmeleri bulunuyor.

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