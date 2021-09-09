Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100 milyonuncu aşı mesajı: Turkovac ile defedeceğiz

Sağlık Bakanlığı 100 milyonuncu aşının yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklama yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 milyonuncu dozun yapılmasıyla ilgili mesaj yayınladı. Sosyal medya paylaşımında şunları söyledi: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz"

Aşı hatırlatması yaparak sözlerine şunları ekledi: "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum."