BIST 1.444
DOLAR 8,46
EURO 10,02
ALTIN 488,75
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100 milyonuncu aşı mesajı: Turkovac ile defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100 milyonuncu aşı mesajı: Turkovac ile defedeceğiz

Sağlık Bakanlığı 100 milyonuncu aşının yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 milyonuncu dozun yapılmasıyla ilgili mesaj yayınladı. Sosyal medya paylaşımında şunları söyledi: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz"

Aşı hatırlatması yaparak sözlerine şunları ekledi: "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
KYK yurt başvurusu 2021 nasıl yapılacak başvuru sayfası-2021
KYK yurt başvurusu 2021 nasıl yapılacak başvuru sayfası-2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistanlı mevkidaşı Rahman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistanlı mevkidaşı Rahman ile görüştü
PCR testi Trabzon, Kayseri, Antalya nerede yapılır hastane listesi-2021
PCR testi Trabzon, Kayseri, Antalya nerede yapılır hastane listesi-2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan selzede kadına: Cumhurbaşkanı talimat verdi 1 yılda evlerinize gireceksiniz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan selzede kadına: Cumhurbaşkanı talimat verdi 1 yılda evlerinize gireceksiniz
Fransa'da doğum kontrol hapı yaşı değişti! 15-25 yaş arasına artık ücretsiz!
Fransa'da doğum kontrol hapı yaşı değişti! 15-25 yaş arasına artık ücretsiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj: Oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçının
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj: Oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçının
Fatih Altaylı'dan koronavirüs ile ilgili olay iddia: Ya Oytun Erbaş haklı ya da bakanlık doğru söylemiyor!
Fatih Altaylı'dan koronavirüs ile ilgili olay iddia: Ya Oytun Erbaş haklı ya da bakanlık doğru söylemiyor!
ÖSYM duyurdu! ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu! ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı
Ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut dolar kuru için tarih verdi! Kızılca kıyamet kopacak
Ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut dolar kuru için tarih verdi! Kızılca kıyamet kopacak
Bursa, Trabzon, Mersin'de PCR testi yapan devlet hastanesi listesi
Bursa, Trabzon, Mersin'de PCR testi yapan devlet hastanesi listesi