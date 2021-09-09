Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistanlı mevkidaşı Rahman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tacikistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını tebrik ederek, bağımsızlığı ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.