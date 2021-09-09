BIST 1.444
DOLAR 8,46
EURO 10,02
ALTIN 488,75
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistanlı mevkidaşı Rahman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistanlı mevkidaşı Rahman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tacikistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını tebrik ederek, bağımsızlığı ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa liglerinde en pahalı 5 basketbolcudan 3'ü Türkiye'de oynuyor
Avrupa liglerinde en pahalı 5 basketbolcudan 3'ü Türkiye'de oynuyor
PCR testi Trabzon, Kayseri, Antalya nerede yapılır hastane listesi-2021
PCR testi Trabzon, Kayseri, Antalya nerede yapılır hastane listesi-2021
Hulusi Akar'dan Yunanistan Sempozyumu'nda Atatürk tepkisi: Gerçekten pes doğrusu
Hulusi Akar'dan Yunanistan Sempozyumu'nda Atatürk tepkisi: Gerçekten pes doğrusu
Fransa'da doğum kontrol hapı yaşı değişti! 15-25 yaş arasına artık ücretsiz!
Fransa'da doğum kontrol hapı yaşı değişti! 15-25 yaş arasına artık ücretsiz!
Fatih Altaylı'dan koronavirüs ile ilgili olay iddia: Ya Oytun Erbaş haklı ya da bakanlık doğru söylemiyor!
Fatih Altaylı'dan koronavirüs ile ilgili olay iddia: Ya Oytun Erbaş haklı ya da bakanlık doğru söylemiyor!
ÖSYM duyurdu! ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu! ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı
Ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut dolar kuru için tarih verdi! Kızılca kıyamet kopacak
Ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut dolar kuru için tarih verdi! Kızılca kıyamet kopacak
Bursa, Trabzon, Mersin'de PCR testi yapan devlet hastanesi listesi
Bursa, Trabzon, Mersin'de PCR testi yapan devlet hastanesi listesi
Palamut zengin balığı oldu! Tezgahtan vatandaş eli boş döndü: İşte balık fiyatları....
Palamut zengin balığı oldu! Tezgahtan vatandaş eli boş döndü: İşte balık fiyatları....
Rusya ‘olağan dışı bir kriz’ diyerek duyurdu! ‘Hazır olmalıyız’
Rusya ‘olağan dışı bir kriz’ diyerek duyurdu! ‘Hazır olmalıyız’