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Rusya lideri Putin koronavirüs karantinasında! Son durumunun açıklamasında Sputnik övgüsü yaptılar

Rusya lideri Putin koronavirüs karantinasında! Son durumunun açıklamasında Sputnik övgüsü yaptılar

Koronavirüs temaslısı olmasından dolayı karantinaya alınan Rus Lideri Putin'in son durumu hakkında açıkalama yapıldı.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, yakın çevresinde koronavirüs pozitif kişilerin görülmesi nedeniyle sosyal izolasyon sürecine giren Rusya lideri Putin’in kendini iyi hissettiğini ve tamamen sağlıklı olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü, bunun Rus Sputnik V aşısının ne denli etkili olduğunun göstergesi olduğunu ekledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendini karantinaya alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumuna ilişkin sorular karşısında, “Kendini çok iyi hissediyor, tamamiyle sağlıklı, çalışmayı sürdürüyor. Hem Putin hem de Sputnik V aşısının olağan biçimde çalıştığını söyleyebilirim” dedi.

Peskov, Rusya liderine uygulanan Sputnik V aşısına atıfla, “Sputnik V’nin oldukça yüksek düzeyde etkili olduğu kanıtlanmış oldu, Devlet Başkanı Putin’in etkinlik düzeyiyse daha da yüksek” ifadelerini kullandı.

‘Birebir iletişimde olduklarının sayısı sınırlandırıldı’

Kremlin Sözcüsü, Putin’in bire bir iletişim kurduğu kişilerin sayının şu anda azami şekilde sınırlı olduğunu da kaydetti.

“Gerekli testleri yapıyorlar. Uzman doktorlar bu durumda yapılması gereken her şeyi yapıyor” diye devam eden Peskov, sosyal izolasyonda olmasının Putin’in çalışma programını etkilemediğini, zira görüşmelerini uzaktan gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Putin’in girdiği sosyal izolasyon sürecinin ne zaman sona ereceğinin belli olup olmadığı sorusu karşısındaysa, “Hayır, bunu kesin olarak söyleyemem, ne kadar süreceğini uzmanlar söyleyecek. Size kesin gün sayısı vermem mümkün değil” yanıtını verdi.

‘Esad ile görüşmesinde gereken önlemler alındı’

Bunun yanında Peskov’a, Rusya liderinin, sosyal izolasyon sürecine girmeden önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelmiş olmasına ilişkin bir soru da yöneltildi. Kremlin Sözcüsü soru üstüne, görüşme sırasında gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti.

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