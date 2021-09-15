Kulağa kaçan su nasıl çıkarılır evde tedavisi nasıl yapılır?

Yüzerken ya da banyo yaparken kulağa kaçan su nasıl çıkarılır sorusu gün içinde birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Zaman zaman kulakta ağrıya ve işitme kaybına yol açan su kaçması ne zaman tehlikeli olur, evde kulağa kaçan suyu çıkarmak doğru mu? Kulağa kaçan su nasıl çıkarılır?

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Kulağa su kaçması genellikle yüzme ya da kulak kanalına su kaçması nedeniyle olur. Kulağa su kaçması, bir veya iki kulağı etkileyebilir ve işitme duyusunda azalmaya neden olur.Eğer siz de kulağa kaçan su nasıl çıkarılır sorusunun yanıtını merak ediyorsanız haberimize bir göz atın!

Kulağa su kaçtığında kulak kanalında çene kemiği ve boğaza kadar uzanan bir gıdıklama hissi görülebilir. Ayrıca duyma yetisi de etkilenir ve sesle yalnızca boğuk bir şekilde işitilir. Genellikle su kendi kendine akarak boşalır. Fakat boşalma olmazsa dış kulak yolunda biriken su, kulak iltihabına neden olabilir. Dış kulak kanalında görülen bu tip kulak enfeksiyonuna yüzücü kulağı ya da otitis eksterna denir.



Kulağa su kaçması, bir veya iki kulağı etkileyebilir ve işitme duyusunda azalmaya neden olur. Görülebilen belirtilerden bazılarının şu şekilde sıralanabilir:

-Kulakta dolgunluk ve rahatsızlık hissi

-Çene kemiğine kadar uzanan gıdıklanma hissi

-Kulak çınlaması



Kulağa kaçan su nasıl çıkarılır?

Kulağa kaçan suyu çıkarmak için kişinin kendi kendine yapabileceği diğer bazı uygulamalar şunları içerir;



Kulakta vakum oluşturmak: Bu yöntemde öncelikle baş yana doğru eğilir ve sıkı bir sızdırmazlık oluşturacak şekilde avuç içi kulağa sıkıca bastırılır. Daha sonra el kulağa doğru ileri geri hafif itme gücü uygulayarak hareket ettirilir. Bu yöntem, suyu dışarı çekebilecek bir vakum kuvveti oluşturur. Suyun tahliye olmasını sağlamak için işlemden sonra başın aşağıya doğru eğilmesi faydalı olur.



Sıcak kompres uygulamak: Su bazen orta kulağı burun kanallarının hemen arkasındaki bölgeye bağlayan östaki borusuna sıkışıp kalabilir. Sıcak kompres östaki borusundaki suyun boşaltılmasına yardımcı olabilir. Bu amaçla sıcak; fakat kaynar olmayan su kullanılmalıdır. Sıcak suyla ıslatılan bez iyice sıkılıp kulağa uygulanır. Sıcak uygulama sırasında baş etkilenen kulak tarafına doğru eğilir. Bez kulağın dış kısmına uygulanır ve yaklaşık 30 saniye beklettikten sonra bir dakika kadar ara verilir. İşlem dört veya beş kez tekrarlanır. Daha sonra tıkalı olmayan kulak tarafına yatmak suyun boşaltılmasına yardımcı olabilir.



Saç kurutma makinesi kullanmak: Saç kurutma makinesinin üflediği sıcak hava kulak kanalı içindeki suyun buharlaşmasına yardımcı olabilir. Uygulama fön makinesi en düşük ayara getirerek yapılmalıdır. Makine kulağa yaklaşık 30 cm mesafede tutularak ileri geri hareketlerle kurutma işlemi uygulanır. Kulak memesinin aşağı çekilmesi, ılık havanın dış kulak kanalına ulaşmasına yardımcı olur.



Esnemek ya da sakız çiğnemek; Östaki borusunda su birikmesi durumunda ağzı hareket ettirmek bazen suyu boşaltmaya yardımcı olabilir. Östaki borusundaki gerginliği gidermek için sakız çiğnemek ve esnemek etkili olabilir. Daha sonra başın yana eğilmesiyle su boşalabilir.