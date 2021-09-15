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Bolu'da kötü kokuya polis geldi kapıyı açmadı! Gerçek 1 ay sonra ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da kötü kokuya polis geldi kapıyı açmadı! Gerçek 1 ay sonra ortaya çıktı

BOLU’da geçtiğimiz ay kötü koku şikayeti üzerine gelen polislere kapıyı açmayan kadının evine savcılık izniyle giren ekipler, evden 50 adet kedi çıkardı. Kötü şartlarda bakılan kediler, tedavileri için hayvan hastanesine götürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katında çok sayıda kediyle yaşayan Sevim Kuşçu’nun evinden kötü kokular gelmesi ve kapıyı açmaması üzerine geçtiğimiz ay komşuları hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Sağlık, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kuşçu’nun evinden çıkan kötü kokuların apartmana yayılması sebebiyle zor anlar yaşayan apartman sakinleri ile ekipler yaşlı kadının yaşadığı eve gitti.


Şikayet üzerine gelen polislere kapıyı açmadı
Hayatından endişe edilen Kuşçu ile irtibat kurmayı başaran ekipler kokudan dolayı apartmanda yaşayanların şikayetçi olduğunu belirterek kadından kapıyı açmasını istedi. Veteriner İşleri Müdürü, polis ve sağlık ekiplerinin dakikalar süren ikna çabalarına rağmen Kuşçu evin kapısını açmadı. Kuşçu’yu kapıyı açmakta ikna edemeyen ekipler, savcılıktan Kuşçu’nun evine giriş izni alınarak girilmesi için olay yerinden ayrıldı.


1 ay sonra girilen evden 50 kedi çıktı
Kuşçu’nun evine girebilmek için savcıdan izin alan ekipler dün akşam saatlerinde kadının evine giderek çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, kedi pisliği içerisinde kalan evde 50 kediyle karşılaştı. Kötü şartlarda bakılan kediler kafeslere konularak itfaiyenin merdiveniyle balkondan indirilerek Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

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