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Antalya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı var

Antalya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı var

ANTALYA'dan kaza haberi geldi. Akseki ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 çocuk da yaralandı.

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Antalya yönüne giden M.M.İ.'nin kullandığı 42 BTC 15 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.B. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü M.M.İ ve araçta bulunan Z.İ. yaşamını yitirirken, aynı araçtaki çocuklar S.İ. ve E.İ. yaralandı. Çocuklar, kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. E.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Otobüste ise yaralananın olmadığı belirtildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, incelemelerin ardından morga götürüldü.

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