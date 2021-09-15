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İYİ Parti, Mustafa Sarıgül'ün 'ofsaytı kaldıracağız' vaadini 'ti'ye aldı! Ne veriyorlarsa 2 katı

Son dönemde TikTok paylaşımlarıyla şaşırtan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldiklerinde futbolda ofsaytı kaldıracaklarını açıkladı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Mustafa Sarıgül'ün vaadini tiye alan bir paylaşımda bulundu.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir yerel televizyon programında “Ofsaytı kaldıracağız'' dedi. “Ofsayt maçı şey yapıyor” diyen Sarıgül, sunucunun “Dünyada var” karşılığı üzerine “Dünyada da kaldırmamız lazım. Yenilik ve değişim istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sarıgül, sunucunun, "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" sorusuna ise kahkahayla yanıt verdi.

Mustafa Sarıgül'ün 'ofsayt' vaadi sosyal medyada geniş yer bulurken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan Sarıgül'ü tiye alan bir paylaşım geldi. Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne veriyorlarsa 2 katını veriyoruz. Ofsayt, penaltı, kırmızı kart, gol hepsini kaldıracağız:)" dedi.

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