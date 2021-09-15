Cristiano Ronaldo'nun şutu bayılttı korku dolu anlar

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Young Boys maçı öncesi ısınırken çektiği şut, kale arkasında bulunan güvenlik görevlisine isabet etti. Kısa süre baygınlık geçiren görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynanan Young Boys-Manchester United maçı öncesi yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Konuk ekibin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ısınırken çektiği şut, kale arkasında bulunan güvenlik görevlisinin başına isabet etti.
Topun şiddetiyle yere düşen görevli kısa süreli baygınlık geçirdi.
Portekizli yıldız, ilk müdahale yapıldığı sırada güvenlik görevlisinin başından bir an olsun ayrılmadı.
Yaşanan korku dolu anların ardından güvenlik görevlisinin ciddi bir sağlık sorununun olmadığı açıklandı.