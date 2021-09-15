Hulusi Akar'dan Ermenistan mesajı

Hulusi Akar "Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanmasıdır." dedi

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Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” gerçekleştirildi. Seçkin Gözlemci Günü'ne Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov katıldı.

3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakanlar Akar ve Hasanov’a, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezinde tatbikata ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.

Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından 15 Haziran'da imzalanan "Şuşa Beyannamesi"ni iki ülke arasındaki kardeşliğin mühürlenmesi olarak nitelendiren Bakan Akar, beyannamenin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin geldiği noktayı gösterdiği kadar, bundan sonra izlenecek yol haritasını da ortaya koyduğunu söyledi.

Bölgede kalıcı barış ve huzur ortamı ile refaha giden yolun açılmasının önemli olduğunu aktaran Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev'in Ermenistan'a uzattıkları barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması önemlidir. Fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadıysa da bazı iz ve emareler var. Bizim amacımız barış, huzur içinde tarafların hem güven hem de refah içinde yaşamasıdır. Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hâle gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır. "