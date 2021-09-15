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BAE Türkiye ile normalleşme için tarih verdi

BAE Türkiye ile normalleşme için tarih verdi

Ankara’nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkileri normalleştirme girişimleri devam ederken bu ülkeden bir açıklama geldi.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaret Bakanı Thani Al Zeyoudi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerle ticari bağları güçlendirmek için yaptıkları görüşmelere ilişkin "Bazılarını bu yıl içinde tamamlamayı umuyoruz" dedi.

Halihazırda küresel ticaretin merkezlerinden biri olan BAE, bu ay Hindistan, İngiltere, Güney Kore, Türkiye ve diğer birkaç ülke ile ticari ve ekonomik bağlarını güçlendirmek istediğini açıklamıştı.

6-12 ay içinde

Al Zeyoudi, Reuters’a yaptığı açıklamada “En azından ilk ülkeler ile görüşmeleri 6-12 ay arasında tamamlamak gibi bir umudumuz var. Yani çok agresif, hızlı ilerleyen ve hızla müzakere edilen bir süreçten bahsediyoruz” dedi.

Zeyoudi hangi ülkeden bahsettiğini belirtmedi. BAE’nin bağları güçlendirmek istediği diğer ülkeler ise Etiyopya, Endonezya, İsrail ve Kenya.

Suriye, Libya, Mısır ve Doğu Akdeniz’de Ankara ile karşı karşıya gelen BAE, hükümete yakın medya kuruluşları tarafından “15 Temmuz’un finansörü” olmakla da suçlanmıştı.

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