Ak Partili Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerinde

Katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk ekranlarına konuk oldu. Gündemde olan konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Dağ, Cumhur İttifakı'nın 2018'deki genel seçimden daha yüksek bir oy alacağını söyledi.

"Bugün itibarıyla yüzde 50'yi geçen bir durumumuz var''

Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'nin oylarını artırmak için çalışmaların yapıldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şu anki oy oranını da açıkladı.

Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın oyunun bugün itibarıyla yüzde 50'yi geçtiğini belirtti.

Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerinde

"2018'den daha fazla oyla ipi göğüsleyeceğiz''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, yaptığı açıklama şu şekilde:

"Biz tamamen kendimize bakıyoruz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'nin oy oranlarını artırmaya bakıyoruz. Bugün itibarıyla yüzde 50'yi geçen bir durumumuz var. Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde, 2018'den daha fazla oyla ipi göğüsleyen Cumhur İttifakı olacaktır."

Sosyal medya düzenlemesi

Bunu yalanla mücadele olarak değerlendiriyoruz. Son dönemde sosyal medya üzerinden ciddi bir şekilde yalan politikası tüm dünyada olduğu gibi, dünya buna karşı reaksiyonunu almış vaziyette. Biz de zaman zaman bu sıkıntıları yaşadığımızda bir takım tedbirler insanlarımızı korumak adına almak zorundayız. Siz yolda giderken birine hakaret ettiğinizde bir karşılığı nasıl oluyorsa aynı şeyi sosyal medya üzerinden değerlendirdiğiniz zaman müeyyidesi olması gerekiyor.

Şu kısa dönende dahi orman yangınlarında, sel felaketlerinde, üniversite sınavına girecek öğrencilere bir gün öncesinde atılan yalanlar gibi.. Bu şekildeki yalanların, yalan olduğu daha sonra teyit edildi, bunun bir karşılığı olmayacak mı? Halk bunu görüyor, halkımız bunun cevabını görür. Halk 'şu genel başkan yalancı' diyor. ama öbür tarafta benim halkımı korumak için siz ne yapıyorsunuz? biz de milletten aldığımız yetkiyle inşallah üzerinde çalıştığımız şeyler var. Meclis'teki çalışma belli bir olgunluğa ulaşınca grup başkan vekillerimizle diğerleriyle görüşme yapacaktır.