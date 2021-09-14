Çağla Şikel Kerem Tunçeri evliyken bebek aldırdı iddiası bomba

Bugün magazin programı olan 2. Sayfa'da ortaya atılan bir iddia magazin basınında bomba etkisi yarattı. İddiaya göre şimdilerde manken ve sunucu olan isim, evli iken basketbolcu sevgilisinden bebek aldırdı. Bu isimler kimler diye merak edilirken Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz olayı ifşa etti Çağla Şikel ve Kerem Tunçeri'nin adını verdi.

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Magazin basınında bomba etkisi yaratan bir iddia günün konusu oldu. Takvim Gazetesi'nin iddiasına göre şimdilerde sunuculuk yapan çok ünlü bir manken, bir dönem sevgili olduğu basketbolcu sevgilisinden bebek aldırdı. Herkes bu isimler kim diye merak ederken Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programı bombayı patlattı ve iddiaların hedefindeki isimleri ifşa etti! Çağla Şikel'in Emre Altuğ ile evli iken basketbolcu Kerem Tunçeri'den bebek aldırdığını açıkladı. Henüz bu konu hakkında iki taraftan da bir açıklama yok.

Haber ne diyordu:

İddiaya göre manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı. Başka isimle hastaneye gidip çocuğu aldırdı.

Biri, bir zamanlar basketbolun vazgeçilmez ismiydi. Başarılı spor hayatı kadar çapkınlıklarıyla da dikkat çekti. Her daim güzel kadınların yakın markajına girdi. Diğeri ise tescilli güzellerdendi. Hala podyumun tozunu attıran bu isim televizyonda yaptığı programlarla da dikkat çekti. İşte bu ikilinin adı 2 yıl önce aşk dedikodularına karıştı...

Teknede buluşuyorlardı: Takvim’in haberine göre; İkili aşklarını gizli saklı yaşadı. Buluşma yerleri ise ünlü basketçinin teknesiydi. Aşkları gün yüzüne çıkınca ikili ayrılmaya karar verdi. Ancak magazin gündemi yıllar sonra bir dedikoduyla çalkalandı. İddiaya göre ünlü güzel, basketçiden hamile kaldı. Farklı bir isimle Levent'teki özel bir hastaneye yattı. Bebeği aldırdı. İkili bu olayı en yakınlarından bile sakladı.

Bir kez evlilik yaptı: Ünlü manken daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Ayrılıktan sonra da adı sık sık bu basketbolcu ile anılmıştı.

Eski milli basketbolcunun adı yakın zamanda çok ünlü bir oyuncuyla da anılmıştı...

Emre Altuğ ile bu yüzden mi boşandı?

2016'da magazin basınında yer alan iddialara göre ikilinin aşkı Alaçatı'da başlamıştı. Her iki isim de aşk iddialarını yalanlasa da söylentiler bitmek bilmiyor. Sözcü'de 2016 yılında yer alan bir başka habere göre, çocuklarıyla futbol oynarken kasığı yırtılan ve bu yüzden tedavi görmek zorunda kalan Çağla Şıkel'in imdadına Kerem Tunçeri yetişti. Eski modelin tedavisi için Acıbadem’deki takım doktoruna telefon açan Kerem Tunçeri, Çağla Şıkel’in tedavisi için özel istekte bulunduğu iddia edildi.

Altuğ ve Şıkel 2015'te boşanmıştı. İddialara göre Tunçeri, Çağla Şıkel’le yakınlaştığı için bu durumdan rahatsız olan Emre Altuğ, evliliğinde huzursuz oldu. Bu söylentileri kesin bir dille yalanlayan Şıkel ve Altuğ, severek ayrıldıklarını söyleyerek de kafa karıştırmıştı.