Yeni Şafak yazarı Ulusoy'dan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na uyarı!

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ulusoy, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon konuşmasını eleştirerek uyarıda bulundu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Çarsamba günü yaptığı konuşmada TCMB'nin odağının manşet enflasyondan çekirdek enflasyona kaydığı sinyalini verdi. Başkanın bu açıklaması piyasada tepkiyle karşılandı.

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ulusoy da Kavcıoğlu’nun bu açıklamasını eleştirdiği köşe yazısında “MB başkanının politika faizi için odak değiştirme söylemi ile finans çevrelerinin algısı arasında bir iletişim bozukluğu olduğunu düşünmekteyim” görüşünü dile getirdi.

'Başkanın söyleminden piyasanın çıkardığı yorum...'

“Başkanın söylemediği şeyler, söylemek istediği şeklinde başka mecralara çekilmektedir” diyerek görüşünü açıklamaya çalışan Ulusoy, şunları yazdı:

Başkanın söyleminden piyasanın çıkardığı yorum; çekirdek enflasyon ile manşet enflasyon arasında yaklaşık 3 puanlık fark var. Merkez Bankası odak değiştirme söylemiyle politika faizini indirmeyi düşünmektedir. Yani, bütün polemik faiz indirimi için alan açılmaya çalışıldığı söyleminde yoğunlaşmaktadır. Bilindiği gibi Merkez Bankası başkanının faizle ilgili bakış açısını yansıtan gazete yazıları, başkanın faiz indirimi eğilimli olduğu, Cumhurbaşkanı ile aynı paralelde düşündüğü, hatta atanmasında da bu düşünce tarzının etkili olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, MB başkanı geldiğinden beri faizlerin her an indirilebileceği tedirginliği içinde olan piyasayı, “enflasyonun üzerine faiz belirleyeceğini (pozitif reel faiz)” söyleyerek yatıştırmıştır. Çekirdek enflasyonun odak alınacağı söylemiyle reel faizin negatif olabileceği, yaklaşan PPK toplantısında olmasa da yıl sonuna kadar 100 baz puan civarında faiz indirimine gidilebileceği beklentisi oluşmaya başladı.

'Açık, şeffaf ve öngörülebilir politikalar üretilmeli'

Ulusoy, yazısını şöyle bitirdi:

Merkez Bankası Başkanının söylemleri piyasa güveni ve piyasa aktörlerinin alınan politik kararlara destek vermeleri noktasında (bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmeleri-örneğin, piyasaların MB’nin belirlediği enflasyon hedefini gerçekçi bularak fiyatlandırma politikası izlemeleri) hayati önem taşıyor. Bıçak sırtı ekonomik sürecin yaşandığı bu günlerde beklenmedik, belirsizlik üreten ve kurumsal güveni zayıflatan söylem ve eylemlerden (hedef enflasyon olarak çekirdek enflasyonun alınması gibi) kaçınılmalı; olabildiğinde açık, şeffaf ve öngörülebilir politikalar üretilmeli.