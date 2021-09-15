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Dehşete düştü! Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı

Dehşete düştü! Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı

BOLİVYA'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinde, bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı. Estefany Benitez, başından geçen olay nedeniyle psikolojik travma yaşadığını ve zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

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Ülke basınında çıkan habere göre, Bolivyalı genç Estefany Benitez, yiyeceğinden insan parmağı çıkması üzerine, işletmeye şikayette bulunduğunu, ancak kendisiyle ilgilenilmediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Olayı önce Facebook hesabından duyuran ardından da ulusal basına açıklamalarda bulunan Benitez, başından geçen olay nedeniyle psikolojik travma yaşadığını ve zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

Bolivya resmi haber ajansı ABI'de yer alan haberde, Kullanıcı ve Tüketici Haklarını Savunma Bakan Yardımcısı Jorge Silva, olayın meydana geldiği işletmenin 20 şubesinde de adli soruşturma başlatıldığını aktardı.

İnsan parmağının karıştığı et...

Silva, kıyma makinasıyla çalışan ve günde 45 ila 80 kilo arasında et çeken işçinin 2 parmağını kaybetmesi üzerine, insan artığının karıştığı etten diğer şubelere gidip gitmediğinin araştırıldığını belirtti.

Bolivya'da 20 şubesi bulunan işletmeden yapılan yazılı açıklamada ise "Bir çalışanımızın başına kazara gelen olay karşısında şirket, iyileşme aşamasında olan işçisinin sağlığını her zaman ön planda tutarak tüm acil durum protokollerini uygulamaya koymuştur." ifadesi kullanıldı.

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