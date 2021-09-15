Ayça Çağla Altunkaya kimdir kaç yaşında ailesi anne ve babası kimdir?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 52 yaşına girdi doğum gününü sevdikleri ile kutladı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile de pozlarını paylaşan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi yeniden merak konusu oldu. 22 yaşında olan Ayça Çağla Altunkaya kimdir, ne iş yapıyor?

Abone ol

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın uzun süredir kameralardan uzak aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında soruları merak yeniden konusu oldu. Ayça Çağla Altunkaya ile sevgili olan Acun Ilıcalı 3 kez evlilik yaptı. Acun Ilıcalı'nın evlilikleri ve ilk eşi kim soruları merak konusu oldu. Başarıları ile sık sık konuşulan Acun Ilıcalı özek hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.

Ayça Çağla Altunkaya aşkı nasıl başladı: İkili ilk olarak Acun'un sürat teknesinde görüntülendi. Çeşme'den Mikonos'a doğru açılan ikili ilk kez kameralara yakalandu ve aşk iddiaları başladı.

Sonra da aradan fazla zaman geçmedi, Ayça Çağla Altunkaya'yı O Ses Türkiye'de gördük. Yaptığı dansla magazin gündeminden düşmedi.

Ayça Çağla Altunkaya ise O Ses Türkiye kulisinden ve Masterchef kulisinden fotoğraflar paylaşıyordu. Acun 20 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu yani 22 yaşında. Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor.

Estetik yaptırdığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın eski halini gören ise şok oluyor.

Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Şubaşı'na olan benzerliği ise sosyal medyanın dilinde.

Başarıları ile sık sık konuşulan Acun Ilıcalı özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.