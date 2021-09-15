Deney ile ortaya çıkarıldı! Almanların başörtü hazımsızlığına bakın

İngiliz ve ABD’li araştırmacılar, Almanların başörtülülere ayrımcılığını bir deneyle belgeledi. Başörtülü kadına yardım etmeyen Almanların, başörtüsü olmayan kadına yardım için birbiriyle yarıştığı görüldü.

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Ülkede Müslümanlara dönük sayısız ayrımcılığı bir Alman üniversitesi değil, İngiltere'deki London School of Economics ve ABD'deki Pittsburgh ve Pennsylvania üniversitelerinden bir araştırma ekibi inceledi. Almanya'da başörtülülerin uğradığı ayrımcılığın masaya yatırıldığı araştırmanın sonuçları Amerikan Siyaset Bilimi Dergisi'nde yayınlandı.



Limon düşürme deneyi

MATHIAS Poertner, Danny Choi ve Nicholas Sambanis isimli üç akademisyenden oluşan araştırma ekibi, ayrımcılık araştırması kapsamında büyük Alman şehirlerindeki 26 tren istasyonunu gezdi. Onlara Alman, göçmen ve başörtülü kadın rolünü oynayan kadın oyuncular eşlik etti. Kadınlar tren istasyonlarında bilerek elindeki limon torbasını yere düşürdü. Ve ardından bu kadınlara yardım edilip edilmediği gözlendi.

Sistematik farklı muamele

İSTASYONDA bulunanların dörtte üçünün, başörtülü olmayan kadının limonları toplamasına yardım ettiğini ancak aynı kadın başörtüsü takınca yardıma gelenlerin sayısının azaldığını şaşırarak izleyen araştırmacı Mathias Poertner: Almanya'da başörtülü kadınların günlük yaşamlarında başörtüsü olmayan insanlardan sistematik olarak farklı muamele gördüğünü kanıtladık.

'Birlikte yapmalıyız'

BAŞÖRTÜLÜ kadınlara karşı ayrımcılığı azaltmak için siyasilerin devreye girmesi gerektiğini söyleyen Poertner, "Göç geçmişi olan ve olmayan insanların buluşabileceği ve ortak bir kimlik oluşturabilecek alanlar yaratmak önemli. Farklı geçmişlere sahip insanlar arasında sadece temas yeterli değil, kimlik oluşturmak için birlikte bir şeyler yapmak gerekiyor" dedi.