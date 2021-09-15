İstanbul'da pandemi sonrası yarı yarıya azaldı! Trafik felaketinin sebebi de bu

İstanbul'da son zamanlarda trafik felaketinin de artmasının sebeplerinden biri de bu. Toplu taşıma kullanımı yarı yarıya azaldı özel araç kullanımı arttı. İstanbullu pandemi korkusundan toplu taşımasından kaçıyor.

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İstanbul'da toplu ulaşımı kullanan kişi sayısı, pandeminin olmadığı 2019 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 101 milyon 89 bin 475 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 49 azalarak 562 milyon 117 bin 871'e geriledi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra toplu ulaşım kullanımının yarı yarıya düştüğü belirlendi.

İBB verilerinden derlenen bilgilere göre, kentte otobüs, metrobüs, şehir hatları, metro, tramvay ve özel deniz hatlarından oluşan toplu ulaşım araçlarının kullanımı Kovid-19'dan etkilendi.

Toplu ulaşım araçlarını kullanan kişi sayısı, pandemi öncesi 2019 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 101 milyon 89 bin 475 kişiyken 2020 yılının ilk 6 ayındayüzde 40 azalarak 653 milyon 674 bin 91'e geriledi.

Bu yıl aynı dönemde ise toplu ulaşım kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 562 milyon 117 bin 871 kişi olarak kayıtlara geçti.

Salgından önce 2019 yılının ilk 6 ayı ile bu yılın aynı dönemi arasında ise yüzde 49'luk düşüş yaşandı. Aylık bazda en çok düşüsün ocak ayında yaşandığı görüldü.

Otobüs yolculuğu yüzde 62 düştü

2020 yılının mart ayında açıklanan ilk vakadan önceki ocak ayında toplam 198 milyon 58 bin 227 kişi toplu ulaşım araçlarında yolculuk etti.

Bu yılın ocak ayında bu sayı yüzde 61 azalarak 77 milyon 8 bin 237 kişiye geriledi.

Toplu ulaşımın temel araçlarından otobüs ile 2020 yılının ocak ayında 95 milyon 76 bin 590 kişi yolculuk ederken 2021 yılının ocak ayında otobüsle yolculuk yüzde 62 düşüşle 36 milyon 164 bin 384 kişiye geriledi.

2019 yılının ilk 6 ayında toplam 525 milyon 832 bin 542 kişi otobüsü tercih ederken 2020 yılının ilk 6 ayında bu sayı yüzde 38 düşerek 332 bin 353 bin 43'e, 2021 yılının ilk 6 ayında ise yüzde 18 daha düşerek milyon 261 milyon 619 bin 516 kişiye geriledi.

Marmaray'ı 2020 yılının ocak ayında toplam 12 milyon 623 bin 321 kişi tercih ederken 2021 yılının ocak ayında bu sayı yüzde 61 düşüşle toplam 4 milyon 836 bin 286 kişiye geriledi.