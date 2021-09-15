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Kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı: 1 ölü 6 yaralı

KUZEY MARMARA Otoyolu'nda kaza yapan sürücüye yardıma gelenlere arkadan gelen otomobil çarptı. Aralarında polis memurunun olduğu 6 kişi yaralanırken, 1 kişi öldü.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolünden çıkan 34 AFV 799 plakalı otomobil bariyerlere çarpıp savrularak orta şeritte durdu. O sırada yoldan geçen vatandaşlar kaza yapan aracın sürücüsüne yardıma koştu.

Bu sırada arkadan hızla gelen 34 DJM 367 plakalı araç duramayarak 34 EHN 999 plakalı araca ve yardım için duran vatandaşlara çarptı. Kazada kimlikleri henüz belli olmayan 1 kişi hayatını kaybederken, A.K, E.B, B.O. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden şahıs, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında Kuzey Marmara otoyolu Başakşehir mevkii Basın Ekspres istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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