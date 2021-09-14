BIST 1.434
DOLAR 8,44
EURO 9,99
ALTIN 490,61
HABER /  GÜNCEL

Taliban: Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Taliban: Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Abone ol

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, başkent Kabil'de ilk kez düzenlediği basın toplantısında diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını dile getiren Muttaki, ''Türkiye'den beklentimiz Afganistan halkının yanında olması ve Afganistan'ın altyapı çalışmalarına, özellikle Kabil havalimanının yeniden inşa edilmesi konusunda yardım etmesi. Bu konularda Türkiye ile irtibat halindeyiz. En yakın zamanda görüşmelerimiz sonuçlanabilir'' diye konuştu.

Muttaki, Türkiye'nin iyi bir hükümete sahip olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kanada Başbakanı Trudeau eşine küfür edilince sessiz kalamadı!
Kanada Başbakanı Trudeau eşine küfür edilince sessiz kalamadı!
Bursa'da ilginç olay! Alkolün etkisiyle çıktığı direkte uyudu
Bursa'da ilginç olay! Alkolün etkisiyle çıktığı direkte uyudu
Türkiye 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cezayirli sporcuya şok ceza! İsrailli rakibiyle eşleşmek istemeyip olimpiyatlardan çekilmişti
Cezayirli sporcuya şok ceza! İsrailli rakibiyle eşleşmek istemeyip olimpiyatlardan çekilmişti
Kayseri'de kazı çalışmalarında bulundu! 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği
Kayseri'de kazı çalışmalarında bulundu! 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği
Çin'de kripto parayı yasaklamak için işbirliği yapılacak
Çin'de kripto parayı yasaklamak için işbirliği yapılacak
Tokat'ta kayıp ihbarı yaptığı karısını öldürüp hafriyat alanına gömmüş!
Tokat'ta kayıp ihbarı yaptığı karısını öldürüp hafriyat alanına gömmüş!
Koronavirüs vaka sayılarında ilk sırada yer alan Rize'de Delta varyantı uyarısı
Koronavirüs vaka sayılarında ilk sırada yer alan Rize'de Delta varyantı uyarısı
Rusya'da eşiyle kavga eden bir kişi dondurulmuş cesetleri çaldı
Rusya'da eşiyle kavga eden bir kişi dondurulmuş cesetleri çaldı
Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatında yeni rekora koşuyor
Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatında yeni rekora koşuyor