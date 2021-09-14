Rusya'da eşiyle kavga eden bir kişi dondurulmuş cesetleri çaldı

Rusya'da ileride diriltilme umuduyla kriyojenik olarak dondurulmak için servet ödeyen insanların cesetleri tutuldukları tesisten çalındı. Akılalmaz olayın arkasında karı-koca kavgası olduğu ortaya çıktı.

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Rusya'daki bir boşanma davası akılalmaz bir suç hikayesine dönüştü. 59 yaşındaki Valeria Udalova ve 41 yaşındaki Manila Medvedev çifti kurdukları kriyojenik tesiste ileride uygun bilimsel şartlar sağlandığında yeniden hayata döndürülmek istenen insan ve hayvanların cesetlerini saklıyorlardı.

Boşanma kararı veren çiftin arasındaki anlaşmazlıklar sonrası Valeria Udalova ve ekibi cesetlerin bulunduğu tesise baskın düzenledi. Güvenlik kameralarındaki görüntülere göre ekip donmuş cesetleri saklayan dev tankların içindeki nitrojeni boşaltıp cesetleri ve kopmuş insan beyinlerini alıp kamyona yükledi.

Tesis personelinin alarm vermesi üzerine araçlar yolda polis tarafından durduruldu ve 'hayata geri dönme' şansı için servet ödeyen insanların cesetleri ele geçirildi. Taşıma sırasında dökülen nitrojen nedeniyle cesetlerin ısınmaya başladığı ve bu nedenle de ciddi zarar gördüğünden endişe ediliyor.

İki taraf da cesetlerin sahibi olduğunu iddia ediyor

Dailymail'de yer alan habere göre; iki taraf da insan kalıntılarının meşru sahipleri olduğunu iddia ediyor. Polis karşı iddiaları incelerken kavgalı eski eşlerden donmuş cesetlerin ve beyinlerin yanı sıra sahiplerinin gelecekte hayata döndürmek istediği düzinelerce köpek ve kedinin cesetlerinin 'bütünlüğünü' garanti etmesini talep ediyor.