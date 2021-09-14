Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'yi karalamak için kiliseleri hedef alabileceği öğrenildi

Mehmetçik'in karşısında çaresiz kalan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de Hristiyanların yoğun yaşadığı bölgeler ile kiliselere saldırılar düzenleyip suçu Türk birliklerinin üzerine atmayı planladığı öğrenildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonları sonucu bitme noktasına gelen terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de huzur ve güveni bozmaya yönelik saldırılarını artırdı.

Örgütün bölgede yeni kirli planlar arayışında olduğu da ortaya çıktı.

Eli kanlı teröristlerin iç savaş öncesi ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Suriye'deki Hristiyanların yoğun yaşadığı bölgeler ile kiliselere top ve havan saldırıları düzenleyerek suçu Türk birliklerinin üzerine atmayı planladıkları öğrenildi.

Dertleri Türkiye'yi karalamak

Yapılacak atışlarla saldırı noktalarındaki Hristiyan sivillere ve kilise benzeri ibadethanelere kasıtlı olarak zarar vermek isteyen örgütün yazılı ve sosyal medyayı da kullanarak Türkiye'yi uluslararası arenada zor durumda bırakmayı amaçladığı bildirildi.

Hristiyanlar da baskıdan kaçıyor

Bölgedeki kaynaklarca Suriye'de iç savaştan önce sayıları 2 milyonu aşan Hristiyan nüfusun Şam rejimi ve PKK/YPG terör örgütünün uyguladığı şiddet nedeniyle 677 bin civarına düştüğü ifade edildi.