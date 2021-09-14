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Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle bir okul müdür yardımcısı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı F.Y.C.'nin okul bahçesine toplanan öğrencilere yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Bu paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencileri tehdit ettiği öne sürülen F.Y.C. hakkında idari soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürütmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Öğretmenin, "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın" sözleri sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

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