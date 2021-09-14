Koronavirüsü üretmekle suçlanan Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı geldi!

2015 yılında 'dünya bir salgın hastalığa hazır değil' uyarısı yapan Bill Gates, koronavirüs salgının baş şüphelisi olarak görülüyor. Aleyhinde binlerce yazı yazıldı, program yapıldı, mitinglerde hedef alındı. İşte o Bill Gates şimdi de yeni bir pandemi uyarısı yaptı.

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2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen koronavirüs (Covid-19) salgının ilk günlerinden itibaren baş şüphelisi hep ünlü ABD'li milyarder Bill Gates gösterildi. Korona dünya genelinde 225 milyondan fazla insana bulaştı, 5 milyona yakın cana mal oldu.

2015 yılında korona için uyarmıştı

Koronavirüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken Bill Gates'ten çok konuşulacak bir uyarı geldi. Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkardı.

Bir sonraki salgına hazır değiliz!

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Gates şimdi de bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı söylüyor. 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Yeteneğe sahibiz ama adım atmıyoruz

Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması. Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, Pazartesi günü yayınlanan bir raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Salgına karşı en büyük sorun aşı adaletsizliği

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.