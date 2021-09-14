Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'ya çağrı yaptı Dortmund maçını şifresiz yayınla

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş yarın Almanya'nın Borussia Dortmund ekibiyle karşılaşacak. Maçı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen yayınlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. TV8'den verebilir tüm halka" dedi. Sosyal medyada Acun Ilıcalı'ya yapılan çağrı TT oldu

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Beşiktaş yarın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ilk maçına çıkıyor. Borussia Dortmund ile yarın İstanbul'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen canlı yayınlayacak. Maç öncesi Beşiktaş taraftarı Acun Ilıcalı'dan ilk maçı şifresiz olarak TV 8'den yayınlaması için kampanya başlattı. Sergen Yalçın yarınki maç için neler söyledi? İşte ayrıntılar...

Fitili Sergen Yalçın ateşledi: Kanalı aç herkes izlesin

Beşiktaş taraftarının başlattığı kampanyanın fitilini Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaktı. Sergen Hoca, "Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. TV8'den verebilir tüm halka" diye konuştu. İŞte Sergen Yalçın'ın maç öncesi son değerlendirmeleri...

Reha Muhtar: Başka platformlar kar etmedi Ünlü televizyoncu Reha Muhtar da Acun Ilıcalı'ya çağrı yaparak, "Sevgili Acun Bugüne Kadar Şampiyonlar Ligi ve benzerlerini Yayınlayan Platformlar Kar Etmedi. Gelecek Sezondan İtibaren Şampiyonlar Ligi Çok Zor. Gel Beşiktaş Maçlarını Kendi Kanalın TV 8’den Maç Önü Devre Arası Maç Bitimi Uzun Reklamlı Programlarla Yayınla." çağrısı yaptı. Sosyal medyada binlerce kişi Acun Ilıcalı'ya aynı çağrıyı yaptı. Acun Ilıcalı'nın bu çağrılara şu saate kadar sessiz kaldı. Acun'un Beşiktaş taraftarının çağrısına ne cevap vereceği merak konusu oldu.

- Şampiyonlar Ligi, futbolun en üst seviyesi. Beşiktaş olarak bunun içinde olduğumuz için heyecanlı ve mutluyuz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Şampiyonlar Ligi, işlerin kolay olduğu bir organizasyon değil. Böyle bir organizasyonda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu başarmak için oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu birlikte deneyeceğiz. Ümidimiz var, heyecanlıyız.

Grubun en düşük bütçeli ekibiyiz

- Biz bu grubun en düşük bütçeli takımıyız. Bütçe işi bir yere kadar. Oyuncularımın kazanma hırsı ve düşüncesi önemli. Final o kadar kolay değil ama hayal kurabilir miyiz? Belki kurabiliriz. Rakibe göre oyun planları, oyuncu seçimleri değişebilir ancak biz elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Oyunun nasıl gelişeceği, tempoyu kestirmek biraz zor.

Ben Tüm ülkenin bu maçı zlemesini isterim

- Teixeira'nın sakatlığı çok sürmez ama Vida'nınki biraz uzun sürebilir. Umut da yakında döner, onlar dışında sakatlarımız yok.

- Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim, biz ülkemizi temsil ediyoruz Beşiktaş olarak. Ülkemiz için alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da önemli, onlara da başarılar diliyorum.

- Exxen bence maçı tüm insanlara açabilir. Acun Ilıcalı'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. TV8'den verebilir tüm halka. En azından herkes bir seferlik izlesin maçı. Camia olarak heyecanlıyız. Tüm ülke seyretmek izliyor.

Süper Lig'deki koşu mesafeleri yeterli değil

- Bir şeyler yapmak istiyoruz, bir şeyleri başarmak istiyoruz, bir şeyler göstermek istiyoruz, ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz, bu tabii ki kolay değil, zor bir turnuva. Kimsenin şüphesi olmasın, elimizden geleni yapacağız.

- Süper Lig'deki koşu mesafeleri yarın akşam yeterli olmayacak. Yarınki maçta en az 115 km ve üstünde koşmalıyız. Bu organizasyonda başarılı olmak istiyorsak ligimizin çok üstünde bir tempoda oynamamız gerekiyor. Oyuncularımız da bunun farkında.