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Yunanistan'daki uçak kazasında ölen İsraillilerden biri Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanığı çıktı

Yunanistan'daki uçak kazasında ölen İsraillilerden biri Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanığı çıktı

Yunanistan'da 13 Eylül'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden İsraillilerden birinin eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanıklarından olduğu bildirildi.

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İsrail basınında çıkan haberlerde, dün Yunanistan'ın Sisam Adası yakınlarındaki uçak kazasında ölen 2 İsraillinin kimliklerinin belirlendiği belirtildi.

İsrail'in Hayfa kentinden kalkan ve Sisam Adası'na gelirken Potokaki Pithagoriou yakınlarında düşen özel uçakta, Haim Geron ve eşi Esti'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İletişim Bakanlığında mühendislik ve lisanstan sorumlu eski genel müdür yardımcısı olan Geron'un Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanıkları arasında yer aldığı kaydedildi.

Yunanistan basını teknik arıza meydana gelen uçağın radardan kaybolduğunu yazarken, kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasına 3 aylık aranın ardından dün yapılan duruşmayla devam edilmişti.

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