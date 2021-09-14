Milli Eğitim Şurası 7 yıl sonra toplanıyor! Mahmut Özer başkanlık edecek

Milli Eğitim Şurası, 7 yıl aradan sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında geniş katılımla yapılacak.

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MİLLİ Eğitim Bakanlığının 'en yüksek danışma kurulu' olarak tanımlanan, Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip, tavsiye kararları hazırlayan 'Milli Eğitim Şurası' 7 yıl sonra toplanıyor. 20'nci Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında geniş katılımla yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile Milli Eğitim Bakan Yardımcıları ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinin 'tabii üyeler' olarak katılacağı şuraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şura konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar davet edilecek.

Şura başlığı: Eğitimde fırsat eşitliği

Bakan Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun bir aradan sonra Milli Eğitim Şurası’nı yeniden toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "20'nci Milli Eğitim Şurası’nın başlığı 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' olacak. Şurada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' olacak" dedi.

Şura kapsamında oluşturulacak özel ihtisas komisyonları dışında okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma gruplarının da oluşturulacağını aktaran Bakan Özer, "Şuranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçilecek ve 26 farklı yerde bölgesel toplantılar düzenlenip hazırlık raporları düzenlenecek. Şura kapsamında hazırlanacak özel ihtisas komisyonu raporları, Şura üyelerine önceden gönderilecek. Bildiğiniz gibi Şura kararları, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınıyor ve kararlar, Bakan oluru ile Tebliğler Dergisi’nde yayımlanıyor. 20'nci Millî Eğitim Şurası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.