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Korkutan gelişme! İstanbul'da dantel böcek istilası baş gösterdi

Korkutan gelişme! İstanbul'da dantel böcek istilası baş gösterdi

İSTANBUL Sultangazi ilçesinin neredeyse tüm mahallelerinde görülen dantel böcek evleri istila etmiş durumda. İnsan vücudu da dahil olmak üzere her yere yapışan böceklerden dolayı vatandaş isyanda.

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Yakından bakıldığında kanat bölgesi dantele benzediği için ‘dantel böceği’ adını alan ve Amerikan tahtakurusu olarak bilinen böcek türü son günlerde Sultangazi’de sık sık görülmeye başlandı.

Evleri istila etmeye başladı
İnsan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren dantel böcekleri, evleri de istila etmeye başladı. İstilacı ve yapışkan özellikte olan dantel böceklerinin rüzgarla birlikte ağaçlı bölgelerden geldiği düşünülüyor.

“Yolda yürürken bile üzerimize yapışıyorlar''
Uğur Mumcu Mahallesi sakinlerinden Derya Cüce, “Yaklaşık 1 haftadır bu böcekler var. Fakat 2-3 gündür yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. İnternetten araştırdım ‘dantel böceği’ olduğunu öğrendim. Camları açtığımızda evin içerisine giriyorlar. Çamaşırlarımızı dışarı astığımız da çamaşırların üzerlerine geliyorlar ve silkelemeyle gitmiyorlar. Tek tek almamız gerekiyor. Kendi imkanlarımızla sinek ilacıyla ilaçladım. Ama hiçbir şekilde faydası olmadı. Yolda yürürken dahi bu böcekler üstümüze yapışıyor. Zaten kancalı gibi bir şey. Yapıştıktan sonra kaşındırıyor” dedi.

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