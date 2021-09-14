BIST 1.434
DOLAR 8,46
EURO 9,99
ALTIN 485,53
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 8 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 8 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün tepe yönetimi ve emniyet mahrem imamıyla bağlantılı olduğu tespit edilen kişilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde operasyon düzenlendi.

Aralarında 4 kamu çalışanının da olduğu 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, FETÖ elebaşının kitapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şarja takılı bırakılan powerbank patladı daire kullanılamaz hale geldi
Şarja takılı bırakılan powerbank patladı daire kullanılamaz hale geldi
Ramazan Bayramı 2022 ne zaman başlıyor Diyanet takvimi
Ramazan Bayramı 2022 ne zaman başlıyor Diyanet takvimi
Kütahya'da 31 Ağustos'taki 5'lik deprem ağır hasar bıraktı! 41 bina ağır hasarlı!
Kütahya'da 31 Ağustos'taki 5'lik deprem ağır hasar bıraktı! 41 bina ağır hasarlı!
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
Özbekistan’da 30 bin Özbekçe mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldı
Özbekistan’da 30 bin Özbekçe mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldı
Koronavirüs yüzünden erken doğum yaptı! Kızını 21 gün sonra görebildi
Koronavirüs yüzünden erken doğum yaptı! Kızını 21 gün sonra görebildi
Nagehan Alçı, Afganistan'da! Eşi ROK başörtüsü taktığı fotoğrafını paylaştı
Nagehan Alçı, Afganistan'da! Eşi ROK başörtüsü taktığı fotoğrafını paylaştı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan aşı çağrısı: Elimizde başka bir silah yok
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan aşı çağrısı: Elimizde başka bir silah yok
Basketbol maçlarının yeni sezonda hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
Basketbol maçlarının yeni sezonda hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
Abdulkadir Selvi'den ilginç analiz: Deniz Baykal’ı CHP seçmeni ‘öldürdü’
Abdulkadir Selvi'den ilginç analiz: Deniz Baykal’ı CHP seçmeni ‘öldürdü’