Abdulkadir Selvi'den ilginç analiz: Deniz Baykal’ı CHP seçmeni ‘öldürdü’

Hürriyet Gaztesi yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde Deniz Baykal’ın öldüğü iddia edilen haberleri analiz ederken “Bunu yapanları görünce bazen insanlığın bittiğini düşünüyorum” diye yazdı.

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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın öldüğüne yönelik sosyal medyada yayılan iddiaları analiz eden gazeteci Abdulkadir Selvi CHP seçmenini hedef aldı.

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısının bir bölümünü “Baykal Öldü Kampanyası” başlığı altında Deniz Baykal’ın öldüğü iddiasını sosyal medyada yayanlara ve haber yapanlara ayırdı. Sosyal medyada belirli aralıklarla Deniz Baykal’ın öldürüldüğünü ortaya koyan Selvi bunu Münir Özkul’a da yapıldığını açıkladı

Deniz Baykal'ı CHP seçmeni 'öldürdü'

Selvi’nin yazısındaki en dikkat çeken unsur ise Deniz Baykal öldü haberlerinin Ya CHP seçmeni ya da CHP’ye yakın insanlar tarafından yapıldığını öne sürmesi oldu.

Selvi söz konusu iddiasıyla ilgili “sosyal medyada belirli aralıklarla Deniz Baykal öldü kampanyası başlatılıyor. İlginç olanı bunu yapanlar da seküler hayat tarzında olan hesaplar. Ya CHP seçmeni ya da CHP’ye yakın insanlar.” İfadelerini kullanırken iddiaların dozunu “Baykal’ı sevmiyorsan oy vermezsin, eleştirirsin ama ölümünü istemek ne demek? Çiçekler, böcekler, hayvan hakları diye yayın yapanların, ekranlarda dünyanın en medeni insanı imajı çizenlerin Baykal söz konusu olunca içlerinden çıkan nobranlığa ne demeli? Demek ki bunlar ekranlardaki gibi medeni değiller.” ifadelerini kullandı.