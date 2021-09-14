İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli babanın kanser çocuğuyla vedalaştığı an!
İSRAİL güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli babanın kanser tedavisi gören oğluyla vedalaşırken çekilen fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.Abone ol
İsrail güçleri El Halil kentinde ikamet eden Hicazi el-Kavasimi isimli Filistinli babanın evine gece baskın düzenledi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ahmed isimli 11 yaşındaki oğlu kanser olan Kavasimi bilinmeyen bir iddiayla İsrail güçlerince evinden gözaltına alındı.
Kavasimi'nin gözaltına alınıp götürülmeden önce kanser olan oğlu Ahmet ile vedalaşması kameraya yansıdı.
Çok sayıda kullanıcı gözaltıya tepki gösterirken, söz konusu fotoğraf sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.