Fatih'te trans cinayeti! Şüpheli 100 TL için öldürdüğünü itiraf etti

FATİH'te trans birey Kadir Murat Sözübir (42), 5 Eylül'de kendi evinde 6 yerinden bıçaklandı. Amatör olarak vokalistlik yapan Sözübir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Abdürrahim E. (25), suçta kullandığı bıçakla Tekirdağ'da polise teslim oldu.

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Kadir Murat Sözübir Zeyrek Mahallesi, Kadı Çeşmesi Sokak'taki aile apartmanının çatı katında tek başına yaşıyordu. 5 Eylül 2021 günü gecesi evinde bıçaklandı. Vücudunun 6 farklı yerinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sözübir, apartmandaki yakınlarından yardım istedi. 112 acil servis ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Sözübir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayetin yaşadığı apartmanın güvenlik kamerası bulunmadığını belirleyen polis, kaçış istikametinde güvenlik kameraları bulunsa da gece olması sebebiyle şüphelinin kimliğini tespit edemedi.

Şüpheli bıçağıyla teslim oldu

Şüpheli Abdürrahim E., 6 Eylül 2021 günü gecesi Kadir Murat Sözübir'i bıçakladığı söyleyerek Tekirdağ'daki Çerkezköy Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Suçta kullandığı bıçağı da teslim eden Abdürrahim E. cinayeti itiraf etti. Olayda kullandığı bıçağı yıkadığını anlatan Abdürrahim E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Abdürrahim E. savcılığın tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"Meşru müdafaa" dedi

Şüpheli Abdürrahim E. ifadesinde, cinsel birliktelik amacıyla Kadir Murat Sözübir'in Fatih'te yalnız yaşadığı çatı katındaki evine gittiğini iddia etti. Sözübir'in soyunmasının ardından trans birey olduğunu fark ettiğini öne süren şüpheli Abdurrahim E. "Daha önce telefonda 100 TL üzerinden anlaşmıştık. Parayı masanın üstüne bıraktım. Trans bireyle birliktelik yaşamak istemediğimden parayı geri almak istedim. Kendisi parayı geri vermedi. Beni ittirdi, hakaret etti. Boğuşmaya başladık. Kaçmayı düşündüm ama o sırada beni bir cisimle yaraladı. Ben de üzerimde taşıdığım sustalı bıçağı çıkartarak 3-4 kez rastgele salladım. Tamamen meşru müdaa kastıyla hareket ettim. Kendisi inerek ailesine haber verdi. O sırada bilinci açıktı. Ben evden çıkıp Balat'a doğru gittim. Pişmanım, bu nedenle teslim oldum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi. Şüpheli Abdürrahim E. sorgusunun ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.