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Muğla'da bu çiçeğe basmanın ve koparmanın cezası dudak uçuklattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da bu çiçeğe basmanın ve koparmanın cezası dudak uçuklattı

MUĞLA sahil şeridinde Datça ve Sarıgerme’de sonbahar aylarında çıkan kum zambakları sahilleri süslemeye başladı. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 80 bin lira.

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2016 yılında yapılan araştırmalara göre nesli dünyada giderek azalan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının koparılması ve yurt dışına çıkarılması yasak. Nesli tükenme altında olan türler arasında yer alan kum zambağının soğanı ve çiçeğini koparmanın cezası ise 80 bin lira.

Akdeniz ikliminde yetişen ve az da olsa Karadeniz’deki sahillerde bulunan kum zambakları eylül ayının başında deniz kenarındaki kumlarda yeşermeye başlıyor. Zambakların yapraklarının görülmesinin ardından yöredeki işletmeler ve vatandaşlar zambak bulunan alanları koruma altına alıyor.


"Bunların zarar görmesi ve koparılması kesinlikle yasak"
Datça Gebekum sahilini süsleyen kum zambakları, bölgedeki işletmeler tarafından koruma altına alındı. Sahile kum zambakları ile ilgili bilgilendirici ağaç levhalar dikildi. İşletme personeli İsmail Çalışmaz, “Bu zambaklar dört mevsim çıkan zambak değil, kum zambağı. Yılda bir defa çıkıyor. O yüzden biz de etrafını çevirdik. Bunların zarar görmesi ve koparılması kesinlikle yasak. Çok değerli bir bitki. Burası Gebekum sahili. Her yerde çıkmıyor, etrafını çevirdik. Belirli alanlarda çıkıyor” dedi.

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