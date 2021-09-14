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Evlat nöbetindeki baba Yusuf Erdinç: Gelmez isen helal etmiyorum

Evlat nöbetindeki baba Yusuf Erdinç: Gelmez isen helal etmiyorum

Van Gürpınar’dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul’da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinde eyleme devam ediyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 744. gününde de sürüyor.

Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, ‘teslim ol’ çağrısı yaptı.

"Türkiye Cumhuriyetinin Kürt'üyüm"

Erdinç, “Oğlum için buraya geldim 2 yıldır buradayım. Çadırı bırakmayacağım, tek çocuk dağda kalsa da eylemi bırakıp gitmeyeceğim, söz veriyorum. Oğlumu HDP kaçırdı, getirip bana versin. Oğlum sen okumuş bir adamsın, cahil değilsin sen kime güvenerek gidip Amerika’ya askerlik yapıyorsun. Burası Türkiye Cumhuriyeti, sen kendi devletin, bayrağın altında nöbet tutmuyorsun gidip Amerika’ya uşaklık yapıyorsun. Ben Kürt'üm, inkar etmiyorum ama Amerika’nın da Kürt'ü değilim. İsrail’in uşağı değilim, Türkiye Cumhuriyetinin Kürt'üyüm. Sen gelene kadar bu çadırı terk etmeyeceğim. Eğer gelirsen hakkım helal, gelmez isen helal etmiyorum” dedi.

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