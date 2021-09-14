Mersin'de 3 yıl çalıştı 5 bin liraya bu arabayı yaptı

Çocukluk hayali arabayı gerçeğe dönüştürmek için 3 yıl önce karar aldığını ifade eden Musa Topak, "12 yaşımda sanayie başladım, demire olan sevgimden dolayı. Bu arabayı yapmaya 3 yıl önce başladım. Yani çocukluktan beri hevesimdi böyle bir şey yapmak. Sonunda nasip oldu. Jantlarını hurdacıdan aldım, motorunu çıkmacıdan aldım, direksiyon kutusunu tamirciden. Bu aracı eski malzemelerden kullanarak yaptım. Tasarımı olsun, süspansiyonu olsun hepsi bana ait. Tasarladım, resmettim, çizdim, ölçülendirdim. Yani onun için 3 yıl gibi uzun bir süreç oldu" dedi.