'Adnan Hocacı' denmişti TCDD'nin yeni Genel Müdürü Murat Atik istifa etti

Ali İhsan Uygun'un yerine 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğü'ne getirilen Abdülkerim Murat Atik'in Adnan Hocacı olduğu iddiası ortalığı karıştırmıştı. Abdülkerim Murat Atik, görevinden istifa etti...

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alınmıştı. Yerine ise Sun Group şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Abdülkerim Murat Atik getirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik, hakkındaki iddiaların ardından istifa etti.

Murat Atik’in yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi. TCDD ile 4 Nisan’da 40 milyon euroluk özelleştirme sözleşmesi imzalayan Murat Atik’in aynı zamanda Adnan Oktar grubu üyesi olduğu iddia edilmişti.

Murat Atik'in atanmasına üst düzey emniyetçi böyle tepki göstermişti

Murat Atik'in 1993'te 20 milyon TL sermaye ile kurduğu Atik İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, örgütün finans kaynağı olduğunu yazan İsmail Saymaz, operasyonu yapan üst düzey emniyet görevlisinin "O zaman Adnan Hoca'yı Diyanet İşleri Başkanı yapsınlar!" diyerek bu atamaya tepki gösterdiğini yazmıştı.

Adnan Hoca operasyonunda örgüte ait Baretta marka D34262Z seri numaralı silahın devredildiği kişiler arasında Atik de vardı. Öte yandan MASAK raporuna göre, para transferi yapılanlar arasında Atik'in şirketi yer alıyor.

Adnan hoca karşısında el pençe divan dururdu

Adnan Hoca'nın televizyon kanalı A9'da program yapan, örgütte 15 yıl kalan eski bir mürit de Atik için "Oktar'ın önünde el pençe divan durup milyonlarca dolar bağışlayan bir finansördür. Örgüte para aktarır" diye konuşuyor.

Eski mürit, Atik'in TCDD'den ihale aldığı Sun Group'un örgüte bağışta bulunduğunu iddia ediyor. Atik'in Oktar'ı Çengelköy'deki villada ziyarete geldiğini belirten eski mürit, "Bunun gibi birkaç kişi arkası sağlam olduğu için kurtuldu" diyor