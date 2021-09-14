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Rahmi Özkan kaç yaşında Müge Anlı Avukat Rahmi Özkan eşi ve kızı kimdir?

Rahmi Özkan kaç yaşında Müge Anlı Avukat Rahmi Özkan eşi ve kızı kimdir?

Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı programının avukatı olarak tanınan Rahmi Özkan, programda babacan tavırları ve zaman zaman sert yorumlarıyla dikkat çekiyor. Peki kimdir Avukat Rahmi Özkan, aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli?

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır yer alan ve yorumları ile dikkat çeken Avukat Rahmi Özkan'ın hayatı merak konusu oldu. 13 yaşındaki torununu akciğer kanseri nedeniyle kaybeden Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü‘nün programında danışman olarak görev yaptı.Müge Anlı‘nın televizyonda sunduğu “Tatlı-Sert” isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.

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