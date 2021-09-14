BIST 1.439
DOLAR 8,44
EURO 9,99
ALTIN 485,74
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Ağustos ayı konut satış istatistikleri açıklandı

Ağustos ayı konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde ağustosta 141 bin 400 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı temmuza göre yüzde 31,19 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalış gösterdi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu.

Ağustosta satılan konut sayısı temmuza göre de yüzde 31,19 arttı. Temmuzda 107 bin 785 konut satılmıştı.

En çok İstanbul'da satıldı

Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Solmaz Çiros evli mi sevgilisi var mı? Solmaz Çiros eski-yeni hali
Solmaz Çiros evli mi sevgilisi var mı? Solmaz Çiros eski-yeni hali
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla THK'yı Devlet Denetleme Kurulu inceledi! Durum fena
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla THK'yı Devlet Denetleme Kurulu inceledi! Durum fena
11 gündür haber yok! Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş
11 gündür haber yok! Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş
Suzuki chip krizinden etkilenmedi Suzuki Vitara Hibrit’te Autoshow'a özel faizli kredi kampanyası
Suzuki chip krizinden etkilenmedi Suzuki Vitara Hibrit’te Autoshow'a özel faizli kredi kampanyası
Yılmaz Morgül evli mi çocuğu var mı? Yılmaz Morgül hastalığı nedir?
Yılmaz Morgül evli mi çocuğu var mı? Yılmaz Morgül hastalığı nedir?
3 ayelet dolaştı 43 hastane geri çevirdi yolda hayatını kaybetti
3 ayelet dolaştı 43 hastane geri çevirdi yolda hayatını kaybetti
Geçen yıl tükenmişti! Bu yıl talep yok: 2,5 TL’den alıcı bulamıyorum
Geçen yıl tükenmişti! Bu yıl talep yok: 2,5 TL’den alıcı bulamıyorum
BBP Lideri Mustafa Destici: Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz
BBP Lideri Mustafa Destici: Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu nasıl?
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu nasıl?