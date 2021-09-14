3 ayelet dolaştı 43 hastane geri çevirdi yolda hayatını kaybetti

ABD'nin Alabama eyaletinde kalp yetmezliğinden mustarip olan Ray Martin DeMonia, Kovid-19 yüzünden 3 eyalet gezip 43 hastanede yoğun bakım servisinde yer bulunamamasının ardından 1 Eylül'de hayatını kaybetti.

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73 yaşındaki DeMonia, 23 Ağustos'ta kalp yetmezliği yüzünden rahatsızlandı. Ancak yaşlı ABD'li Cullman Bölgesi Tıp Merkezi'ne kaldırılsa da yoğun bakımın dolu olması sebebiyle başka bir hastane arayışı başladı.

Yaklaşık 320 kilometre uzaktaki Mississippi eyaletindeki Rush Foundation Hastanesi'nde boş yatak bulunmasına rağmen DeMonia, kalp yetmezliği yüzünden yaşadığı komplikasyonlara daha fazla direnemedi ve yaşamını yitirdi.

Yoğun bakım ünitelerinde eksiklik yaşanıyor

Alabama Hastaneler Birliği (Alabama Hospital Association - AHA) tarafından DeMonia'nın öldüğü hafta yapılan açıklamada yoğun bakım ünitelerinde eksiklik yaşandığı ve hastaların sorun yaşadığı duyurulmuştu.

AHA cumartesi günü sorunun devam ettiğini ve yoğun bakım yatağı sayısının bin 543, yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısınınsa bin 547 olduğunu açıkladı.

AHA ayrıca yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının yüzde 83'ünün aşısız kişilerden oluştuğunu bildirdi. Hastaların yüzde 4'ü tek doz, yüzde 13'üyse iki doz aşısını yaptıranlar.