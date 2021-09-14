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BBP Lideri Mustafa Destici: Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz

BBP Lideri Mustafa Destici: Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ardahan'da yaptığı konuşmasında "Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz." dedi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il Başkanlığı binasının açılışını yapmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Ardahan’a geldi.

"Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz'' 
Kongre Caddesi üzerindeki parti binasının açılışında açıklama yapan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz. BBP son seçimlerde Türkiye’nin sadece dörtte birinde aday göstermesine rağmen yüzde 2 oy aldı. 900 bin oy aldı. Biz isteseydik her yerde de aday gösterebilirdik. Ama iki öncelik yaptık açıkça. Birincisi bu bölgelerde PKK’nın siyasi uzvunun kazanmaması için Cumhur İttifakını önceleyerek onun karşısında kim varsa onu destekledik. İkincisi, diğer bölgelerde yine Cumhur İttifakı hassasiyetiyle başta büyük şehirler olmak üzere aday çıkarmadık ve Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Yargıtay’ın açıkladığı verilere göre ağustos, temmuz ve haziran ayı içerisinde üye sayısının en çok artıran yüzde 51 ile BBP.

"Devletimizin bekası, ülkenin bütünlüğü için buradayız''
Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar üye sayımızı yüzde 600 olarak artırarak 2023 seçimlerine girmek. Teşkilatlanmayla da öyle. Bir kez daha tekrarlıyorum; bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz. Burada olmamızın nedeni de devletimizin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelediğimi için buradayız ve BBP önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde kendi adı kendi amblemi ve kendi adayları ile yer alacaktır"

"Seçim barajını doğru bulmuyoruz"
Seçim barajını doğru bulmadıklarını söyleyen Destici, "Cumhur İttifakı olarak seçim barajları kamuoyuyla paylaşıldı. Biz açık yüreklilikle bunun doğru olmadığını ifade ettik. Ama demokraside adaletten, temsilde adaletten, barajın yüksek oluşundan bahsedenler nedense Millet İttifakı partilerinden CHP ve İyi Parti başta olmak üzere bu barajın yüksekliği ile ilgili ciddi bir itiraz duymadık. Çünkü onlar da memnun. Mevcut sistem onların da işine geliyor" dedi.

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