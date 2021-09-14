Solmaz Çiros kaç kilo son hali nasıl Solmaz Çiros kaç kilo aldı?

Seda Sayan'ın sunduğu evlilik programda yaptığı danslar ile ünlenen Songül Çiros fenomen oldu ve binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Aslen İzmir Tepecikli olan Yılmaz Çiros 24 yaşında. Fazla kiloları ile sosyal medyanın diline düşen Yılmaz Çiros'un 75 kilo olduğu söyleniyor.

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Yaptığı danslar ve eğlenceli şarkıları ile kısa sürede ünlenen Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın sunduğu evlilik programında adından söz ettirmiş ve Seda Sayan'ın klibinde rol almıştı. Kısa sürede dikkat çeken ve fenomen olan Solmaz Çiros 24 yaşında. Ekranlara ilk çıktığı yıllarda 55 kilo olduğunu söyleyen Solmaz Çiros son hali ile takipçilerini ikiye böldü. Bir hayli kilo aldığı görünen Solmaz Çiros'un 75 kilo olduğu söyleniyor. Peki kimdir Solmaz Çiros sevgilisi var mı?

İzmir Tepecikli olan Roman Kızı Solmaz Çiroz, 1997 yılında dünyaya geldi. Üçü kız, beş kardeş olan Solmaz Çiroz’un anne ve babası ayrı.

Sekizinci sınıfa kadar okudu ancak aşık olunca okulu bırakma kararı aldı, eğitimini açık lisede tamamladı. 18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme geliyordu. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan’ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı. Çeşitli mekanlarda sahne alan Solmaz Çiroz, katıldığı bir programda ayrıca güzellik merkezi açtığını belirtti.