Ankette velilere soruldu: Okullarda önlemler yeterli mi, çocuğunuza aşı yaptıracak mısınız?

Okulların açılmasıyla beraber alınan önlemler bu defa velilere soruldu. Velilerin çoğunluğu maske gibi önlemlerin alındığını söylerken çocuğuna aşı yaptırma konusunda ise çarpıcı sonuçlar çıktı.

6 Eylül’de okullar açıldı. Yüz yüze eğitim devam ederken velilerin kafasındaki en büyük soru okullarda alınan önlemler salgın için yeter mi? ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre okul çağındaki çocukların yüzde 92'si okula giderken yüzde 7'lik bir grup ise salgın nedeniyle okula henüz başlamamış.

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Eylül'de okulları tam kapasiteli ve tam zamanlı olarak açtı. Bu eğitim yılında okulların kapatılmaması için her türlü önlemin alındığı belirten Milli Eğitim Bakanlığı okulların salgında en güvenilir yer olduğu yönünde değerlendirmelerde yaptı. Peki okulla öğrencilerini gönderen veliler okullarda alınan önlemleri yeterli buluyor mu? ıPSOS Araştırma yaptığı anket ile katılımcılara salgın döneminde okullarla ilgili düşüncelerini sordu. Araştırmada yaşlalarına göre aşı olan öğrenciler de belirtilirken alınan önlemlere ne kadar güvendiklerini de ortaya koydu.

12 yaş üstü çocukların yüzde 43'ü aşı olmuş

Yapılan araştırmaya göre, 12-19 yaş grubunda olan çocukların %43’ü aşı olmuş durumda. Ebeveynlerin %30’u da bu yaş grubu çocuklarının aşısını yaptıracağını belirtirken, çocuklarına aşı yaptırmayacağını belirten ebeveynlerin oranı sadece %6.

Alınan önemlere yönelik sorulan sorulara göre ise ebeveynlerin yarısı okullarda alınan önlemleri yeterli bulurken, her 10 ebeveynden 4’ü ise alınan önlemlerin yeterli olmadığı görüşünde.

Önlemlerin başında maske geliyor

KOVID-19 ile mücadele için okullarda alınması gereken önlemler içinde en fazla uygulanan önlem olarak öğrencilerin okula maske ile gelmesi belirtiliyor. Okullardaki tüm çalışanların maske takması ve öğrenciler ve okul çalışanların dışında okul bahçesine bile kimsenin alınmaması öne çıkan diğer uygulamalar. Ancak yine de en fazla uygulanan öğrencilerin maske takmasında bile ebeveynlerin %33’ü bu kuralın uygulanmadığı görüşünde. %12’si ise çocuklarının gittiği okulda hiçbir önlemin alınmadığını belirtmekte.

Ebeveynlerin %66’sı çocuklarının okuldaki önlemleri uygulamakta başarılı olduğunu belirtirken, %23’ü çocuklarının bu konuda başarılı olmadığını düşünmekte.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik yapılan araştırmaya yönelik verilerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu; "Uzun zaman sonra yeniden başlayan yüz yüze eğitimde ilk hafta tamamlandı. Veliler, okullar açılmadan önce yüz yüze eğitime başlama fikrini büyük oranda destekliyordu. Okulların güvenli olup olmadığı konusunda ise tereddütlü olanlar da az değildi. Yaklaşık her üç veliden biri güvenlikten emin değildi. Yine de her on ebeveynden dokuzu çocuğunu okula göndereceğini belirtiyordu, ilk hafta yaptığımız araştırmada da aynı sonucu bulduk. Yaşanan bir haftalık deneyim sonucunda okulları güvenli bulanların oranında bir düşüş var. Okullar açılmadan önce güvenli bulanların oranı %60’ı aşarken ilk hafta sonunda velilerin ancak yarısı okullarda alınan önlemleri yeterli buldu. Fikri oluşmamış olanları bir yana bırakırsak her on veliden dördü önlemlerden memnun değilim diyor. En yüksek seviyede uygulanan maske kullanımında dahi boşluklar olduğu belirtiliyor. Tüm öğrencilerin maske ile okula geldiklerini belirten ebeveynlerin oranı ancak %66’ya ulaşıyor" dedi.