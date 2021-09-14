BIST 1.438
DOLAR 8,43
EURO 9,97
ALTIN 485,85
HABER /  SAĞLIK

Çocuklarda korona sonrası araştırmasında ürküten sonuçlar

Çocuklarda korona sonrası araştırmasında ürküten sonuçlar

İsrail'de yapılan araştırmada, her 10 çocuktan birinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra da hastalığın semptomlarının görülmeye devam ettiği bildirildi.

Abone ol

İsrail Sağlık Bakanlığı, yaşları 3 ila 18 arasında değişen ve Kovid-19'u atlatan 13 bin 864 çocuğun ebeveynleriyle telefon yoluyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın araştırmasında, söz konusu çocuklardan yüzde 11.2'sinde hastalığı atlattıktan sonra da Kovid-19'un belirtilerinin görüldüğü belirtildi.

12 yaş altı çocukların yüzde 1.8'i, 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 4.6'sında, hastalıktan 6 ay sonra semptomlara rastlandığı ifade edildi.

İsrail'de 200 binden fazla 18 yaş altı çocuğun Kovid-19'a yakalandığı, bunlardan yarısının herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.
Tel Aviv yönetimi, haziran ayında 12-15 yaş arası çocuklara da Kovid-19 aşısı yapmaya başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
14 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi-2021
14 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi-2021
Yargıtay'dan flaş karar! Eşinin mesajlarını ele geçiren geline ceza
Yargıtay'dan flaş karar! Eşinin mesajlarını ele geçiren geline ceza
Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm! Kiralık ev şirketleri geliyor
Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm! Kiralık ev şirketleri geliyor
Uzmanlardan kritik uyarı! Aşıyı sülükle çıkarmaya çalışıyorlar
Uzmanlardan kritik uyarı! Aşıyı sülükle çıkarmaya çalışıyorlar
Mersin'de iki doz aşı olan imam koronadan hayatını kaybetti, eşi ve kızı karantinada
Mersin'de iki doz aşı olan imam koronadan hayatını kaybetti, eşi ve kızı karantinada
Bursa'da kursa gitmek için evden çıkan haber alınamayan çocuk bulundu
Bursa'da kursa gitmek için evden çıkan haber alınamayan çocuk bulundu
Aydın'da 39 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
Aydın'da 39 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
Isparta'da apart dairede şüpheli ölüm! Yakınları durumu fark etti
Isparta'da apart dairede şüpheli ölüm! Yakınları durumu fark etti
Düzce'de yurtta kalmak istemeyen kız odasını yaktı
Düzce'de yurtta kalmak istemeyen kız odasını yaktı
Japonya sallandı! 6,2 büyüklüğünde deprem oldu
Japonya sallandı! 6,2 büyüklüğünde deprem oldu