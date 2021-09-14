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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl 79 yaşında hayatını kaybetti. Charlotte Johnson Wahl'un "ani" şekilde öldüğü açıklandı.

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The Daily Telegraph gazetesi, Johnson'ın annesinin Londra'da bir hastanede hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete aile bireylerinin verdiği bilgiye göre Charlotte Johnson Wahl'un "ani" şekilde öldüğünü aktardı.i.

Başbakan Johnson, aynı zamanda ressam olan annesinden, "ailedeki mutlak otorite" olarak bahsetmişti.

TAZİYE MESAJLARI YAĞIYOR
Ölüm haberi üzerine siyaset dünyasından isimler de taziye mesajları paylaşıyor.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Başbakan'ın yaşadığı kaybı büyük üzüntü ile öğrendim. Ailesine ve kendisine taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Muhafazakar Parti'nin önde gelen isimlerinden Amanda Milling de Twitter mesajında, "Dualarımız onunla ve tüm Johnson ailesiyle" ifadesini kullandı.

Portre ressamı olarak ün yaptı 
79 yaşındaki Wahl, Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson ile 1963 yılında evlendi. Dört çocukları olan çift 1979 yılında boşandı.

Oxford mezunu olan Charlotte Johnson Wahl, çok sayıda siyasetçinin olduğu ailede, bir portre ressamı olarak ün yaptı.

40 yaşında Parkinson tanısı konulan Wahl, hastalığına karşın çizmeyi sürdürdü.

Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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