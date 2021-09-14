Uzmanlardan kritik uyarı! Aşıyı sülükle çıkarmaya çalışıyorlar

PCR testi yaptırmamak için aşı olan bir vatandaşın hastanenin bahçesinde, getirdiği sülüğü aşı yaptırdığı koluna yapıştırması pes dedirtti. Uzmanlar, bu uygulamaların tehlikesine dikkat çekiyor.

Abone ol

Türkiye’de koronavirüse karşı aşılanma kampanyaları devam ederken, milyonlarca kişi de sırası gelmesine rağmen aşı yaptırmıyor. Bunun üzerine geçen hafta Sağlık Bakanlığı; tiyatro, sinema, konser gibi toplu etkinlik alanları ve uçak ile şehirlerarası otobüs yolculuklarında "negatif PCR testi" şartı getirdi.

Aşılarını yaptırmayan vatandaşlar, etkinliklere ve seyahatlere katılmak için PCR testi yaptırmak zorundalar. Ancak tüm bunlara rağmen aşı ve PCR karşıtlarının yaptıkları bazı uygulamalara akıl sır ermiyor.

PCR testi yaptırmamak için aşı olan bir vatandaşın hastanenin bahçesinde, getirdiği sülüğü aşı yaptırdığı koluna yapıştırması "Pes" dedirtti. Haberglobal'e konuşan uzmanlar, bu tarz uygulamaların tehlikesine dikkat çekiyor.

Twitter’da hemşire olduğu bilinen bir vatandaş, PCR testi zorunluluğundan kurtulmak için aşı olmaya gelen bir vatandaşın, hastaneden çıkar çıkmaz aşı bölgesine sülük yapıştırdığını "Şu an hayatımın şokunu yaşıyorum” sözleriyle paylaştı.

"İmkanı yok"

Aşı yı vücuttan çıkarmak için, sülük, hacamat ve çeşitli karışımlar kullananların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güner Sönmez, "Aşıyı bu şekilde vücuttan çıkarmanın imkanı yok. Mecburiyetten aşı olan insanların bir kısmının aşı olduktan sonra aşıyı çıkarmak için bazı gayretler içine girdiğini duyuyoruz" diye konuştu.

Aşı olduktan sonra hemen sülükçüye gidip kollarına sülük yapıştıranların olduğunu belirten Profesör Sönmez, bir takipçisinin kendisini aradığını ve Balıkesir'de bir kişinin bunu sektör haline getirdiğini söylediğini aktardı.

Profesör Sönmez, takipçisinin "Bu kişi yüksek bir meblağ karşılığında aşı olanlara evinde bir karışım hazırlayıp veriyor" dediğini söyleyerek, "Bunlar tamamen para tuzağı" ifadelerini kullandı.

Aşının etkisinin azaltılamayacağını veya aşıyla verilen maddelerin inaktive edilemeyeceğine de dikkat çeken Prof. Sönmez şunları söyledi: "Sadece kendinizi kandırmış olursunuz. İnsanlar böyle yöntemlere başvurmasınlar."

"Tamamen saçmalık"

Bu tür uygulamaların tamamen saçmalık olduğunu belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir de aşının vücuttan çıkarılmasının mümkün olmayacağını söyledi.

"Tüm kanı da boşaltsanız, tüm kemik iliğini de boşaltsanız o tanıma işi devam eder" diyen Prof. Zencir son olarak şunları söyledi: "Ortalama bir tıp eğitimi almış herhangi bir kişi, bunun mümkün olmadığını bilir. Buna inanmak bile çok sıkıntılı bir şey."

Profesör Zencir, "Bir şekilde bellek hücrelerini aktive etmeye çalışıyorsunuz yani vücuda mikrobu tanıtmış oluyorsunuz. Aşıdan bağımsız vücuda bir mikrop girdiğinde vücut onu tanır. Ne yaparsanız yapın siz bu tanımayı gerçekleştirmiş virüse 'Artık tanıma ' diyemezsiniz" dedi.