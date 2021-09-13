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Gaziantep FK konuğu Antalyaspor'u mağlup etti

Gaziantep FK konuğu Antalyaspor'u mağlup etti

Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK, bu sonuçla sezonun ilk galibiyetine ulaşırken puanını 4'e yükseltti. Antalyaspor ise 4 puanda kaldı.

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17. dakikada sol kanattan Sagal'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Caulker kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

24. dakikada ev sahibi ekipten Muhammet Demir ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaparken top yandan az farkla auta çıktı.

43. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan gelişine şutunda kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

51. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Muhammet Demir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0

66. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra kaleciyle baş başa kalan Wright bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

89. dakikada sol kanattan kullanılan korner sonrası ön direkte bulunan Naldo'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Doğukan Sinik ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekerken meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü.

90+8. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor kalecisi Boffin de rakip ceza sahasında kalınca, hızlı gelişen ev sahibi atağında Mendyl boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-0

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle son buldu.

Gaziantep FK: 2 -0 :Antalyaspor

Stat: Kalyon
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Figueiredo (Dk. 46 Dicko), Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz (Dk. 86 Doğan Erdoğan), Jefferson (Dk. 69 Mendyl), Sagal (Dk. 62 Messaoudi), Merkel, Muhammet Demir (Dk. 86 Borven)

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Pereira, Veysel Sarı, Güray Vural, Milosevic (Dk. 83 Doğukan Sinik), Nuri Şahin (Dk. 74 Hakan Özmert), Mukairu (Dk. 74 Crivelli), Poli (Dk. 83 Ribeiro), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 62 Ghacha), Wright

Goller: Dk. 54 Muhammet Demir (P), Dk. 90+8 Mendyl (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 23 Poli, Dk. 77 Pereira (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 27 Figueiredo, Dk. 42 Recep Niyaz, Dk. 89 Kitsiou, Dk. 90+7 Günay Güvenç, Dk. 90+8 Messaoudi (Gaziantep FK)

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