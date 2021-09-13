Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörle mücadelenin 15 bölgede devam ettiğini söyledi. Çelik, muhalefetin Afganistan politikası konusunda kendilerine destek olmalarını istedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de muhalefetin Afganistan ile ilgili açıklamalarında dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bölgede hassas bir denge yürüttüğünü belirten Çelik, burada yürütülen siyasete katkı sunulması gerektiğini kaydetti.

Ömer Çelik, MYK Toplantısı devam ederken önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"İçişlerleri Bakanlığımızın operasyonları 15 bölgede devam ediyor. Terörün her gün başka boyutuyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada hiçbir şekilde geri adım atılmadan en güçlü şekilde bu operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz aynı zamanda kamuoyunun dikkatine gelmeyen operasyonlara imza atıyorlar. Terör örgütünün yönetici kadrosuna yönelik operasyonlar büyün birimlerin koordinasyonlarıyla devam ediyor. Terör belasına karşı ülkemiz ve bölgemiz için mücadele vermeye devam edeceğiz.

Yüz yüze eğitim

Okullar açıldı, pandemi döneminde MEB ve Sağlık Bakanlığımızın çerçevesinde okulları açma ve yeni dönemi sürdürme faaliyetlerini yönetiyorlar. Çok şey yapıldı, hükümetlerimiz döneminde. AK Parti döneminde okul öncesi eğime erişim çok önemli. 2002 ve 2020 yılları arasında okul öncesi eğitim yaklaşık 4 kat artmıştır. 4+4+4 eğitim sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitim de önemli rol oynadı. MEB'in bütçesi eğitime destek olarak sürekli artırmıştır. Eğitim alanındaki asıl özne öğretmenlerimizdir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Öğretmenlerin öğrencilerle rahat ilgilenebilmesini sağlanmıştır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı İlköğretim 27'den 17 düşürülmüştür. Eğitim alanına bundan sonrasında daha güçlü bir şeklide yeni yaklaşımlarla yatırım yapmaya, güçlendirmeye devam edeceğiz.

Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme

2020 yılında ticaret hacmimiz 4.85 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2. toplantının Ankara'da yapılması ilişkilerin 1 adım daha ileri gidildiğini gösteriyor. Hem ilişkilerin güçlendirilmesi, hem 2 ülkenin daha stratejik konularda ilerlemesi son derece önemlidir.

Afganistan'da son durum

Afganistan'daki yabancı askerlerin tamamı 31 Ağustos'ta ayrılmış oldu. NATO destek misyonunun sona ermesiyle bizim askerlerimiz 25 Ağustos'ta tamamladı. Türkiye Büyükelçiliğini kapatmamıştır. Hizmet vermeye devam etmektedir. Afganistan'ın dünya ile bağlantısını sağlaması son derece önemlidir. İnsan hakları başta olmak üzere Afganistan'daki konuları takip ediyoruz. Kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasını ifade ettik. 33 kişilik bir grup var hükümette. Burada dini etnik yerel güçlerin kendini temsil ettiği bir güç çıkması son derece önemli. Kadın hakları konusunda takip ediyoruz. Geçmişte yaşanan olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Uluslararası toplumun daha sağ duyulu davranması, Afganistan'ı kendi kaderine teslim etmemesi gerekir. Okuma yazması eksik siyasetçiler bizim oradaki fiili gücü resmen tanıdığımız ifade ettiler. Bizim büyükelçiliğimiz Afganistan'daki bir yetkiliyle görüştüğü zaman resmi bir güçle görüşmüş oluyorsunuz. Taliban ile görüştüğünüzde fiili bir görüşme yapmış olursunuz. Bunlarla ilgili konuşurken daha dikkatli konuşmakta fayda vardır. Türkiye hassas bağları yürütmek durumunda olsa bu dengelere saldırmak, bununla ilgili olarak bozucu siyasetler ortaya koyma konusunda hemen harekete geçenler var. Türkiye'nin çıkarları herkesin çıkarlarıdır. Burada yürütülen siyasete katkıda bulunmak daha anlamlı olur. Suriye'de Afganistan modellemesinin yapıldığını görüyoruz. PKK/YPP örgütüyle ilgili yaptığımız eleştiriler taze. Şimdi yeni bir şey çıktı. Fransız firması Suriye savaşında DEAŞ'ı desteklemiş. Oradaki sivil toplum örgütleri bu ilişkiyi ortaya çıkarıyorlar.