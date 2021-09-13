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Girişimciler Diyarbakır'a yatırım için sırada bekliyor

Girişimciler Diyarbakır'a yatırım için sırada bekliyor

Devletin uyguladığı teşvik, tesis edilen huzur ve genç nüfus oranının yüksek olması dolayısıyla salgına rağmen son dönemde yatırım için talebin arttığı Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 4. etap dolunca 5. etap için çalışma başlatıldı.

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Genişleyen Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tekstil, gıda, inşaat, mermer ve mobilya gibi alanlarda üretilen ürünler 95 ülkeye ihraç ediliyor. Yer tahsisi talebinde bulunan 18 girişimci farklı sektörlerde yatırım yapmak için bekliyor. Tüm fabrikaların faaliyete girmesiyle OSB'deki fabrika ve tesislerde istihdam sayısı 11 binden 17 bine yükselecek.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, OSB'de 435 tahsisli fabrikanın bulunduğunu, halihazırda 253 fabrikanın çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

"İnşaatı süren, proje aşamasında olan fabrikaların tamamı 2022 yılı sonu itibarıyla tamamlanacak. Son 9 ay içerisinde 1 milyar 917 milyon lira yatırım taahhüdü aldık. 43 firmaya tahsis yaptık. Diyarbakır'ın bugün tek gündemi var; yatırım, istihdam, üretim, ihracat. OSB'de çarklar 24 saat çalışıyor. Son 26 yılın en yüksek enerji rakamlarını son 6 ayda yakaladık."

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