Afganistan'ın yeni başbakanı ilk kez kameralar karşına çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Taliban geçici hükümetinin başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund ve yeni kabine üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Akhund, göreve geldikten sonra ilk kez kameralar karşına geçmiş oldu.

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Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Kabil ziyareti sırasında Taliban geçici hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.

Görüşmede iki ülkenin dostluk ilişkilerinin bundan sonra da devam ettirilmesi konusunun ele alındığını belirten Muttaki, "Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund ve yeni kabine üyeleriyle verimli görüşme gerçekleştirdi. Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili Katar ülkesinin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır kameralar karşısına çıkmayan Akhund, başbakanlık koltuğuna oturması sonrası ilk resmi ziyaretçilerini kabul etti ve medyaya poz verdi.